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30 минут назад

Airbus начала тестировать технологии автономного полёта на ряде своих самолётов

Ferra.ruиещё 2

Представители Airbus заявили, что компания проводит активные испытания нового комплекса автоматизированных технологий, более известного как проект DragonFly.

Airbus тестирует автономный полет на ряде своих самолётов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что он способен повысить безопасность и эффективность полётов. Сама технология включает в себя такие функции, как автоматическое аварийное отклонение в крейсерском режиме, автоматическая посадка и помощь при рулении.

Известно о проведении испытаний с использованием самолёта A350-1000. Причём происходит тестирование в аэропорту Тулуза-Бланьяк, который является испытательным полигоном компании.

Основной целью проекта DragonFly является имитация способности стрекоз распознавать окружающую среду. Так, например, в ходе испытаний экспериментальный самолёт смог распознать и отреагировать на внешние условия, такие как зоны полёта, особенности местности и погода.

При этом воздушное судно генерировало новую траекторию полёта и передавало эту информацию диспетчерам воздушного движения и другим операторам аэропорта. И всё это происходило в автономном режиме!

Как скоро технологии, испытываемые в рамках DragonFly, попадут на рейсовые модели самолётов — неизвестно.

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