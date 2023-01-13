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58 минут назад

Снимок для Google-карт рассмешил пользователей сети

Lenta.ru

Пользователь Reddit опубликовал на платформе снимок, сделанный для Google-карт, который рассмешил многих комментаторов в сети. Молодой человек показал фотографию, на которой изображена девушка с четырьмя ногами.

Снимок для Google-карт рассмешил пользователей сети
Фото: СоцсетиСоцсети

«Ноги от ушей на местном пляже», — подписал снимок пользователь.

По его словам, «аномалию» обнаружили на пляже. Автор снимка попытался сделать фотографию в 360 градусов для карт Google, однако в результате получился снимок, на котором у девушки четыре ноги.

Многие также обратили внимание на другую женщину, которая изображена на снимке так, будто она лежит на другом человеке. «А эта жуткая третья рука!», «Женщина легла на ребенка», «Сначала я сосредоточился на женщине посередине, у нее очень длинные ноги, и под ней кто-то есть», — заметили пользователи. «Загораю в зоне отчуждения Фукусимы», — пошутил в ответ автор поста.

Ранее пользователи Reddit нашли на картах Google «самый забавный вид». На снимке видно, что водитель автомобиля, который снимал улицы для Google Street View, вышел из машины, чтобы справить нужду. При этом мужчина забыл приостановить запись. В итоге этот момент попал в обзор съемки Google и был опубликован в картах.

Наука и техника,Google,
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