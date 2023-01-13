Снимок для Google-карт рассмешил пользователей сети

Пользователь Reddit опубликовал на платформе снимок, сделанный для Google-карт, который рассмешил многих комментаторов в сети. Молодой человек показал фотографию, на которой изображена девушка с четырьмя ногами.

Фото: Соцсети Соцсети

«Ноги от ушей на местном пляже», — подписал снимок пользователь.

По его словам, «аномалию» обнаружили на пляже. Автор снимка попытался сделать фотографию в 360 градусов для карт Google, однако в результате получился снимок, на котором у девушки четыре ноги.

Многие также обратили внимание на другую женщину, которая изображена на снимке так, будто она лежит на другом человеке. «А эта жуткая третья рука!», «Женщина легла на ребенка», «Сначала я сосредоточился на женщине посередине, у нее очень длинные ноги, и под ней кто-то есть», — заметили пользователи. «Загораю в зоне отчуждения Фукусимы», — пошутил в ответ автор поста.