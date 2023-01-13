Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

Китай успешно осуществил в пятницу запуск трех спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Пуск состоялся в 15:00 по местному времени (10:00 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). Аппараты вывели в космос при помощи ракеты-носителя Long March-2D ("Чанчжэн-2-ди"). Речь идет о спутнике "Яогань-37", а также двух аппаратах серии "Шиянь-22".

Спутники этой серии используют для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.