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6 минут назад

Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

ТАССиещё 4

Китай успешно осуществил в пятницу запуск трех спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пуск состоялся в 15:00 по местному времени (10:00 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). Аппараты вывели в космос при помощи ракеты-носителя Long March-2D ("Чанчжэн-2-ди"). Речь идет о спутнике "Яогань-37", а также двух аппаратах серии "Шиянь-22".

Спутники этой серии используют для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Этот запуск стал 461-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

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