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12 минут назад

Ученые РФ впервые планируют вырастить на станции "Восток" в Антарктиде арбузы и огурцы

Газета.Ru

Российские ученые на станции «Восток» в Антарктиде в 2023 году впервые планируют вырастить арбузы и огурцы. Об этом сообщил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров в интервью РИА Новости.

На станции «Восток» в Антарктиде планируют вырастить арбузы и огурцы
Фото: NASANASA

Как рассказал Макаров, в данный момент ученые выращивают на станции 58 видов растений и будут продолжать работу в этом направлении.

«В этом году мы планируем впервые вырастить арбузы и огурцы», — отметил он.

Часть работ на станции связана с экспериментами по выращиванию зелени и овощей на искусственных почвах. Так, в фитотехническом комплексе ученые смогли достичь высоких показателей по урожайности, которые в два раза превышают средний показатель в современных тепличных комплексах, использующих гидропонные технологии с искусственной досветкой и регулируемыми условиями микроклимата, подчеркнул Макаров.

Макаров добавил, что эксперименты по выращиванию овощей в Антарктиде помогут будущим длительным миссиям на Марс и Луну, так как космонавтам придется самим обеспечивать себя продуктами питания.

68-я Российская антарктическая экспедиция началась 15 ноября 2022 года. Как ранее сообщал Макаров, она займет около семи месяцев, шесть из которых будут проходить на континенте. В ней примут участие 259 человек.

Наука и техника,Александр Макаров,
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