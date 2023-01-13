На станции «Восток» в Антарктиде планируют вырастить арбузы и огурцы

Российские ученые на станции «Восток» в Антарктиде в 2023 году впервые планируют вырастить арбузы и огурцы. Об этом сообщил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров в интервью РИА Новости.

Фото: NASA NASA

Как рассказал Макаров, в данный момент ученые выращивают на станции 58 видов растений и будут продолжать работу в этом направлении.

«В этом году мы планируем впервые вырастить арбузы и огурцы», — отметил он.

Часть работ на станции связана с экспериментами по выращиванию зелени и овощей на искусственных почвах. Так, в фитотехническом комплексе ученые смогли достичь высоких показателей по урожайности, которые в два раза превышают средний показатель в современных тепличных комплексах, использующих гидропонные технологии с искусственной досветкой и регулируемыми условиями микроклимата, подчеркнул Макаров.

Макаров добавил, что эксперименты по выращиванию овощей в Антарктиде помогут будущим длительным миссиям на Марс и Луну, так как космонавтам придется самим обеспечивать себя продуктами питания.