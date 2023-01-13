Разведка США зафиксировала большое количество сообщений об НЛО

Американская разведка фиксирует рост числа поступающих сообщений, касающихся неопознанных летающих объектов (НЛО), и отмечает важность их подробного анализа с точки зрения безопасности. Об этом говорится в докладе аппарата директора Национальной разведки США, незасекреченная версия которого опубликована в четверг.

Фото: NASA, 20th Century Fox Television NASA, 20th Century Fox Television

Как подчеркивается в документе, "растет число сообщений о неопознанных воздушных явлениях". Как полагают сотрудники разведки США, это "позволяет обеспечить большую информированность о воздушном пространстве и дает дополнительные возможности объяснить" указанные случаи.

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В докладе констатируется, что данных сообщений стало поступать больше после того, как в июне 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал свои оценки относительно имевшихся на тот момент сведений о случаях наблюдения НЛО. Согласно приведенной информации, к 30 августа 2022 года аппарат директора Национальной разведки США суммарно принял и "каталогизировал" сообщения о 510 "неопознанных воздушных явлениях". Как уточняется, речь идет главным образом о тех случаях, когда сведения об НЛО предоставляют военнослужащие ВМС и ВВС США, а также американские ведомства.

Специалисты полагают, что "зафиксированный рост числа сообщений о неопознанных воздушных явлениях отчасти объясняется более полным пониманием возможной угрозы, которую они могут представлять с точки зрения безопасности полетов и потенциальную опасность сбора противником информации".

Власти США ранее не раз допускали, что некоторые наблюдавшиеся НЛО могли быть некими техническими разработками Китая, России или других стран. Этим отчасти объясняется интерес к данной теме американских военных и сотрудников разведслужб.

Попытки объяснить случаи наблюдения НЛО

В докладе приводится информация о попытках объяснить 366 случаев наблюдения НЛО. Сведения о них поступили по большей части после основания Пентагоном во взаимодействии с Национальной разведкой США специализированного центра для анализа таких инцидентов. Он начал работать в прошлом году.

Отмечается, что в 26 случаях из 366, вероятно, были замечены беспилотные летательные аппараты. 163 инцидента, скорее всего, связаны с различными видами воздушных шаров, а еще в 6 случаях за НЛО приняли мусор. 171 сообщение американские специалисты пока не могут объяснить. Во многих из них требуется проведение дополнительных проверок, поскольку НЛО, предположительно, продемонстрировали "необычные летные характеристики".

"Независимо от метода сбора данных или подачи отчета во многих сообщениях недостаточно подробностей, чтобы с высокой степенью уверенности дать объяснение неопознанному воздушному явлению", - констатируется в докладе.