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48 минут назад

В Словакии обнаружили безголовые скелеты в братской могиле возрастом 7000 лет

Газета.Ru

Археологи обнаружили останки 38 человек в канаве, окружавшей древнее поселение. Об этом сообщает пресс-служба Кильского университета.

В Словакии обнаружили десятки безголовых скелетов
Фото: Institute for Pre- and Protohistoric ArchaeologyInstitute for Pre- and Protohistoric Archaeology

Раскопки проходили в словенском городе Врабле. В каменном веке городище Врабле-Вельке-Лехемби (5 250–4 950 гг. до н. э.) было одним из крупнейших поселений в Центральной Европе. Всего удалось выявить примерно 313 остатков домов в трех соседних поселениях, а на пике в этом месте было заселено 80 домов. Юго-западное поселение было окружено двойным рвом длиной 1,3 км и, таким образом, отделено от остальных. Некоторые участки были укреплены частоколом, который ученые интерпретируют не как оборонительное сооружение, а скорее как разметку территории села.

В ходе раскопок летом 2022 года словацко-немецкая научная группа обнаружила останки не менее 38 человек, разбросанные на площади около 15 квадратных метров. Скелеты лежали один на другом, бок о бок, вытянувшись на животе, сгорбившись на боку, на спине с распростертыми конечностями. Вряд ли их целенаправленно похоронили — скорее сбросили в яму (или они скатились сами).

У всех, за исключением одного младенца, отсутствуют головы, в том числе нижние челюсти.

«В массовых захоронениях с неясным расположением идентификация человека обычно проводится по черепу, поэтому для нас находка этого года представляет особую сложность», — говорит Мартин Фурхольт.

В качестве гипотезы происхождения захоронения археологи выдвигают массовое убийство, возможно, в связи с магическими или религиозными ритуалами. Кроме того, люди могли пасть жертвой вооруженного конфликта. Более детальный ответ у ученых появится лишь после генетического и радиоуглеродного анализа останков.

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