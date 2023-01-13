Ученые нашли способ спасти африканцев

Сокращение топки печей дровами может спасти жизни около полумиллиона африканцев в год. Об этом сообщает пресс-служба Королевского технологического института.

Фото: Youssef Boulkaid Youssef Boulkaid

Традиционные дровяные и угольные печи являются центральным элементом миллионов домов в Африке, а также в других развивающихся регионах мира. При этом баланс выгод и издержек от этого метода отопления варьируется в зависимости от места. В том числе, топка дровами способствует респираторным заболеваниям, поскольку печи топятся по-черному, а сбор горючего занимает время.

Ученые провели моделирование с помощью программы OnStove и выяснили, что замена традиционных дровяных и угольных печей в странах Африки к югу от Сахары может предотвратить до 463 000 смертей каждый год. При этом экономия расходов на здравоохранение составит 66 миллиардов долларов, считает доцент Франческо Фузо-Нерини. Для достижения этой цели потребуются чистые капитальные вложения в размере 7,5 млрд долларов для обеспечения альтернатив, таких как газовые и электрические плиты, а также усовершенствованные дровяные печи, которые безопасно перенаправляют выбросы.

«Эта сумма может показаться высокой, но она составляет всего около 0,5% от того, что ежегодно тратится в мире на инвестиции в энергетику», — говорит ученый.