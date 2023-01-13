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1 час назад

Геологи обнаружили множество органических соединений в марсианском метеорите

Газета.Ru

В метеорите Тиссинт обнаружено множество органических соединений. Статья об этом опубликована в Science Advances.

Геологи изучили марсианский метеорит и сделали открытие
Фото: Natural History Museum ViennaNatural History Museum Vienna

Тиссинт упал на территорию Марокко 11 лет назад. Его куски были найдены разбросанными по пустыне примерно в 50 километрах от города, в честь которого он назван. Тиссинт сформировался сотни миллионов лет на Марсе и был выброшен из него событием большой мощности — падением метеорита или извержением вулкана.

Ученые из Мюнхенского технического университета исследовали состав этого метеорита и создали наиболее полный каталог органических соединений среди всех известных марсианских камней. Органические молекулы содержат углерод, водород, кислород, азот, серу и иногда другие элементы. Органические соединения обычно связаны с жизнью, хотя предыдущие исследования марсианских метеоритов показали, что органика могла образоваться и в результате абиотических процессов. В том числе, ученые получили информацию о взаимодействии мантии и коры с участием воды.

Особый интерес вызвало обилие органических соединений магния. Ранее их никогда не встречали на Марсе. Считается, что они сформировались от высокого давления и температуры глубоко в недрах планеты и указывают на связь между ее углеродным циклом и минеральной эволюцией.

Ученые надеются, что в будущем образцы, принесенные с Марса людьми или автоматическими аппаратами, раскроют еще больше информации об этой планете.

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