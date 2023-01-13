Астрономы выяснили, как у туманности "Бабочка" появились "крылья"

Астрономы выяснили, как туманность Бабочка приобрела свою форму. Об этом сообщает пресс-служба Вашингтонского университета.
Большинство планетарных туманностей имеют примерно круглую форму, но некоторые похожи на песочные часы или крылья. Одним из таких объектов является туманность Бабочка. Скорее всего, такая форма возникает из-за наличия второй звезды, которая вращается вокруг родительской звезды туманности. Из-за ее гравитации материал расширяется в пару долей или «крыльев». Считается, что эти «крылья» со временем растут, но не меняют форму.
Однако новое исследование показало, что в случае с туманностью Бабочка это не так. Астрономы сравнили снимки объекта телескопом Hubble 2009 и 2020 года и увидели резкие изменения материала внутри крыльев.
«Туманность Бабочка экстремальна по массе, скорости и сложности своих выбросов из центральной звезды, температура которой более чем в 200 раз выше, чем у Солнца, но ее размер лишь немногим больше, чем у Земли», — сказал руководитель группы Брюс Балик, сотрудник Университета Вашингтона.
Всего было обнаружено примерно полдюжины «струй» — начавшихся около 2300 лет назад и закончившихся 900 лет назад — выносящих материал серией асимметричных потоков. Материал во внешних частях туманности движется быстро, со скоростью около 700 километров в секунду, в то время как материал ближе к скрытой центральной звезде расширяется гораздо медленнее, примерно в десятую часть этой скорости. Пути струй пересекаются друг с другом, образуя «беспорядочные» структуры, растущие внутри крыльев.
По словам ученых, сложную быстро меняющуюся внутреннюю структуру туманности нелегко объяснить с помощью существующих моделей формирования и развития планетарных туманностей. Звезда в центре туманности, скрытая пылью, могла слиться со звездой-компаньоном или оттянуть материал от ближайшей звезды, создавая сложные магнитные поля и генерируя джеты. Для окончательного ответа о причинах необычной внутренней структуры туманности астрономы планируют пронаблюдать за ней с помощью телескопа James Webb.