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51 минуту назад

Астрономы выяснили, как у туманности Бабочка появились "крылья"

Газета.Ru

Астрономы выяснили, как туманность Бабочка приобрела свою форму. Об этом сообщает пресс-служба Вашингтонского университета.

Астрономы выяснили, как у туманности "Бабочка" появились "крылья"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Большинство планетарных туманностей имеют примерно круглую форму, но некоторые похожи на песочные часы или крылья. Одним из таких объектов является туманность Бабочка. Скорее всего, такая форма возникает из-за наличия второй звезды, которая вращается вокруг родительской звезды туманности. Из-за ее гравитации материал расширяется в пару долей или «крыльев». Считается, что эти «крылья» со временем растут, но не меняют форму.

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Однако новое исследование показало, что в случае с туманностью Бабочка это не так. Астрономы сравнили снимки объекта телескопом Hubble 2009 и 2020 года и увидели резкие изменения материала внутри крыльев.

«Туманность Бабочка экстремальна по массе, скорости и сложности своих выбросов из центральной звезды, температура которой более чем в 200 раз выше, чем у Солнца, но ее размер лишь немногим больше, чем у Земли», — сказал руководитель группы Брюс Балик, сотрудник Университета Вашингтона.

Всего было обнаружено примерно полдюжины «струй» — начавшихся около 2300 лет назад и закончившихся 900 лет назад — выносящих материал серией асимметричных потоков. Материал во внешних частях туманности движется быстро, со скоростью около 700 километров в секунду, в то время как материал ближе к скрытой центральной звезде расширяется гораздо медленнее, примерно в десятую часть этой скорости. Пути струй пересекаются друг с другом, образуя «беспорядочные» структуры, растущие внутри крыльев.

По словам ученых, сложную быстро меняющуюся внутреннюю структуру туманности нелегко объяснить с помощью существующих моделей формирования и развития планетарных туманностей. Звезда в центре туманности, скрытая пылью, могла слиться со звездой-компаньоном или оттянуть материал от ближайшей звезды, создавая сложные магнитные поля и генерируя джеты. Для окончательного ответа о причинах необычной внутренней структуры туманности астрономы планируют пронаблюдать за ней с помощью телескопа James Webb.

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