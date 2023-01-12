Российских хакеров обвинили в кибератаке на британскую почту

Газета Telegraph назвала виновных в кибератаке на Королевскую почту Великобритании, указав на то, что это сделала хакерская группа LockBit.

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Издание уточняет, что данная группа хакеров якобы связанна с Россией. Отмечается, что в результате кибератаки почтовая служба временно утратила возможность отправлять письма и посылки за границу.