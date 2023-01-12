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19 минут назад

Российских хакеров обвинили в кибератаке на британскую почту

Lenta.ru

Газета Telegraph назвала виновных в кибератаке на Королевскую почту Великобритании, указав на то, что это сделала хакерская группа LockBit.

Российских хакеров обвинили в кибератаке на британскую почту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание уточняет, что данная группа хакеров якобы связанна с Россией. Отмечается, что в результате кибератаки почтовая служба временно утратила возможность отправлять письма и посылки за границу.

Ранее стало известно, что российская хакерская группировка NoName057 обрушила сайт Минфина Дании. Также сообщалось, что хакеры провели кибератаки на ряд крупных датских банков: была нарушена работа интернет-ресурсов Bankinvest, Arbejdernes Landsban, Sydban, Sparekassen Sjælland и ряда других финансовых организаций королевства.

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