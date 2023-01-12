Twitter не нашел вмешательства «российских ботов» в расследование по Трампу

Компания Twitter не нашла в 2018 году вмешательства «российских ботов» в расследование по деятельности бывшего тогда президентом США Дональда Трампа. Об этом написал в одноименной социальной сети американский журналист Мэтт Таиби.

Он сослался на внутреннюю переписку компании, в которой речь идет о попытке «российских ботов» повлиять на отношение общественности Соединенных Штатов на расследование дела о связях главы государства с Россией.

Таиби указал, что представители Twitter «были возмущены, не найдя свидетельств российского влияния». Он добавил, что компания уведомила политиков и прессу о том, что у них нет подобных данных, а также о том, что аккаунты, в отношении которых производилось расследование, не являются российскими. Однако эти предупреждения были проигнорированы.