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1 час назад

Twitter не нашел вмешательства «российских ботов» в расследование по Трампу

Lenta.ruиещё 1

Компания Twitter не нашла в 2018 году вмешательства «российских ботов» в расследование по деятельности бывшего тогда президентом США Дональда Трампа. Об этом написал в одноименной социальной сети американский журналист Мэтт Таиби.

Twitter не нашел вмешательства «российских ботов» в расследование по Трампу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он сослался на внутреннюю переписку компании, в которой речь идет о попытке «российских ботов» повлиять на отношение общественности Соединенных Штатов на расследование дела о связях главы государства с Россией.

Таиби указал, что представители Twitter «были возмущены, не найдя свидетельств российского влияния». Он добавил, что компания уведомила политиков и прессу о том, что у них нет подобных данных, а также о том, что аккаунты, в отношении которых производилось расследование, не являются российскими. Однако эти предупреждения были проигнорированы.

Ранее, 4 января, сообщалось, что социальная сеть Twitter не обнаружила у себя признаков манипулирования общественным мнением США со стороны России, однако под давлением общественности решила в редакционной политике руководствоваться мнением американских спецслужб.

Наука и техника,Дональд Трамп,
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