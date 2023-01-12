Найдена новая группа древних алтайцев

Международная команда ученых проанализировала геномы 10 человек, живших 7,5 тысяч лет назад в Алтайских горах. Данные показали, что в неолите в этом регионе жили люди с очень разнообразными генетическими профилями, при этом разные популяции активно контактировали друг с другом. Исследование, поддержанное грантом Российского научного фонда, опубликовано в журнале Current Biology.

Фото: InScience InScience

Человек появился в Африке, но еще до появления первых цивилизаций и хоть сколько-то продвинутых технологий заселил всю планету. Сегодня ученые в целом представляют, какими путями шло расселение и как наши предки преодолевали географические препятствия — океаны, например. В Северную Америку люди пришли по Берингову перешейку, который соединял континент с Евразией. Около 11 тысяч лет назад он исчез, превратившись в знакомый нам Берингов пролив между Чукоткой и Аляской. А на пути к нему люди проходили через Азиатские регионы, например Алтайские горы, которые становились важными центрами расселения.

Видео дня

И хотя северо-восток Евразии был важным регионом для расселения людей, неолитические народы этого региона все еще недостаточно изучены — слишком мало геномов проанализировано. Этот пробел и решили заполнить российские ученые и их иностранные коллеги. Они проанализировали геномы 10 человек и выявили ранее не описанную группу людей, которые жили 7,5 тысяч лет назад там, где сегодня сходятся границы России, Казахстана, Монголии и Китая.

Генетический анализ показал, что эти алтайцы были потомками еще более палеосибиряков и жителей тундростепей северо-востока Евразии, носителей генетического компонента Ancient North Eurasian (ANE).

«Мы описываем ранее неизвестную популяцию охотников-собирателей на Алтае возрастом 7500 лет, которая представляет собой смесь двух различных групп, живших в Сибири во время последнего ледникового периода. Алтайская группа охотников-собирателей внесла свой вклад во многие современные и последующие популяции по всей Северной Азии, показывая, насколько велика была мобильность этих собирательных сообществ», — рассказал Козимо Пост из Университета Тюбингена.

Результаты работы также помогли лучше понять эволюцию людей, которых относят к группе Ancient Northeast Asian (ANA). Впервые носители этих генетических особенностей были найдены на Дальнем Востоке России. Новая находка на Алтае показывает, что ареал этой группы простирался на 1,5 км дальше на запад, чем считалось ранее.

Также данные подтверждают поток генов из Северной Америки в северо-восточную Азию за последние 5000 лет, который достигал Камчатки и Центральной Сибири. Все эти результаты, говорят ученые, свидетельствуют об очень высокой взаимосвязанности древнего населения Азии. Кроме того, данные подразумевают, что люди с очень разными профилями и опытом жили в одном и том же регионе примерно в одно и то же время.