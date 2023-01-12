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5 минут назад

Названа причина провального запуска ракеты Virgin Orbit из Великобритании

Елена Прошина

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании закончился провалом из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

Названа причина провального запуска ракеты Virgin Orbit из Великобритании
Фото: Virgin OrbitVirgin Orbit

По данным агентства, к провалу привела «аномалия» с верхней ступенью, которая произошла на высоте приблизительно 180 километров. Именно из-за нее первая стадия сжигания завершилась падением компонентов ракеты и полезной нагрузки на Землю.

Запуск модифицированного самолета Boeing-747 с закрепленной под левым крылом двухступенчатой ракетой-носителем LauncherOne состоялся вечером 9 января. Он поднялся в воздух с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии и должен был вывести на околоземную орбиту девять спутников. Спустя чуть более часа самолет выпустил ракету на высоте 10,5 километров. Двигатель первой ступени полностью выполнил свою задачу, но вторая ступень, которая должна была отсоединиться следом, не сделала этого.

В Virgin Orbit заявили, что попробуют снова запустить спутники из Великобритании к концу 2023 года.

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