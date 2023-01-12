Названа причина провального запуска ракеты Virgin Orbit из Великобритании

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании закончился провалом из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

Фото: Virgin Orbit Virgin Orbit

По данным агентства, к провалу привела «аномалия» с верхней ступенью, которая произошла на высоте приблизительно 180 километров. Именно из-за нее первая стадия сжигания завершилась падением компонентов ракеты и полезной нагрузки на Землю.

Запуск модифицированного самолета Boeing-747 с закрепленной под левым крылом двухступенчатой ракетой-носителем LauncherOne состоялся вечером 9 января. Он поднялся в воздух с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии и должен был вывести на околоземную орбиту девять спутников. Спустя чуть более часа самолет выпустил ракету на высоте 10,5 километров. Двигатель первой ступени полностью выполнил свою задачу, но вторая ступень, которая должна была отсоединиться следом, не сделала этого.