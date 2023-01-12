Японцы нашли способ превратить синий свет в ультрафиолетовый

Ученые создали систему, которая преобразует синий свет светодиодов в ультрафиолет. Об этом сообщает пресс-служба Университета Кюсю.
Основным источником ультрафиолетового излучения на Земле является Солнце. УФ-свет подразделяется на три типа в зависимости от длины волны: A, B и C. Поверхности Земли достигает лишь УФ-А, тогда как B и C в основном поглощаются озоновым слоем. Тем не менее, ученые обнаружили, что искусственно созданные УФ-В и УФ-С полезны для дезинфекции, а также при фотохимических реакциях, детоксикации загрязняющих веществ и очистке сточных вод. Кроме того, с их помощью проводится лечение ряда кожных заболеваний, таких как экзема и витилиго. Сейчас для этих целей применяют ртутные лампы, которые неэффективны и токсичны при неправильной утилизации.
Японские ученые под руководством Нобухиро Янаи и его коллеги в течение многих лет подбирали подходящее вещество и материалы, которые бы могли поглощать пары фотонов синего света и «сливать» их в один с удвоенной энергией (частотой). Это происходит за счет процесса триплет-триплетной аннигиляции.
«Длина волны синего светодиодного света ближе всего к ультрафиолетовому излучению. Нам удалось преобразовать длинноволновый синий светодиодный свет в коротковолновый УФ-А. Итак, нашим следующим шагом было найти соединения, которые могли бы преобразовывать синий светодиодный свет в УФ-B», — рассказывают авторы.
Потенциально это можно использовать для создания УФ-Б лампы, однако перед этим надо будет решить проблему стабильности жидкого рабочего тела. Главным преимуществом подобной технологии является простота и экологическая чистота.