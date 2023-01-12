Японцы нашли способ превратить синий свет в ультрафиолетовый

Основным источником ультрафиолетового излучения на Земле является Солнце. УФ-свет подразделяется на три типа в зависимости от длины волны: A, B и C. Поверхности Земли достигает лишь УФ-А, тогда как B и C в основном поглощаются озоновым слоем. Тем не менее, ученые обнаружили, что искусственно созданные УФ-В и УФ-С полезны для дезинфекции, а также при фотохимических реакциях, детоксикации загрязняющих веществ и очистке сточных вод. Кроме того, с их помощью проводится лечение ряда кожных заболеваний, таких как экзема и витилиго. Сейчас для этих целей применяют ртутные лампы, которые неэффективны и токсичны при неправильной утилизации.