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2 часа назад

Кулинарный сервис Cookpad уйдет из России

Москва24

Сервис для обмена кулинарными рецептами Cookpad покинет Россию. Об этом сообщается на сайте российского отделения сервиса.

Кулинарный сервис Cookpad уйдет из России
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Отмечается, что сайт и приложение Cookpad, а также российские рецепты станут недоступны в РФ с 31 января.

"До последнего момента мы жили в полной уверенности, что Cookpad не уйдет из России. Но произошло событие, на которое мы повлиять не могли. На днях иностранный офис Cookpad Inc. принял тяжелое решение закрыть Cookpad в России", – говорится в релизе.

В Cookpad пояснили, что российские пользователи уже не могут загружать в сервис новые рецепты. В российском подразделении подчеркнули, что постараются сохранить сообщество и рецепты.

"Это удар и для всего нашего сообщества, и для российской команды, которая на протяжении пяти лет была с вами каждый день. Мы вместе с вами потеряли любимое дело",– говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что производитель телекоммуникационной техники из Швеции Ericsson окончательно покинет Россию. Уточнялось, что всем 400 сотрудникам в РФ оказывается финансовая и социальная поддержка. При этом большинство из них уже находились в оплачиваемом отпуске.

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