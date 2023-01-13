Билл Гейтс рассказал, каким смартфоном пользуется каждый день

Билл Гейтс, соучредитель компании Microsoft, подтвердил, что он по-прежнему использует Android-устройство в качестве своего повседневного смартфона. Об этом он рассказал в рамках очередной сессии ответов на вопросов на Reddit.

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По словам миллиардера, его выбор, который год подряд, падает на гибкий смартфон Samsung — Galaxy Z Fold. До этого он ходил с Z Fold 3, но затем «пересел» на более свежую модель.

Гейтс также упомянул, что использует на нём Outlook и многие другие программы Microsoft, и что из-за размера экрана он не использует планшет.

«Только телефон и мой портативный ПК — машину на Windows», — отметил экс-глава Microsoft.