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26 минут назад

Каким смартфоном пользуется Билл Гейтс

Ferra.ruиещё 1

Билл Гейтс, соучредитель компании Microsoft, подтвердил, что он по-прежнему использует Android-устройство в качестве своего повседневного смартфона. Об этом он рассказал в рамках очередной сессии ответов на вопросов на Reddit.

Билл Гейтс рассказал, каким смартфоном пользуется каждый день
Фото: ТАССТАСС

По словам миллиардера, его выбор, который год подряд, падает на гибкий смартфон Samsung — Galaxy Z Fold. До этого он ходил с Z Fold 3, но затем «пересел» на более свежую модель.

Гейтс также упомянул, что использует на нём Outlook и многие другие программы Microsoft, и что из-за размера экрана он не использует планшет.

«Только телефон и мой портативный ПК — машину на Windows», — отметил экс-глава Microsoft.

Ранее предприниматель уже объяснял свою любовь к Android. Тогда он заявил, что платформа позволяет ему «следить за всем» и потому что некоторые производители Android предустанавливают программное обеспечение Microsoft таким образом, чтобы ему было удобно им пользоваться.

Наука и техника,Билл Гейтс,Microsoft,
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