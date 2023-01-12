В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
36 минут назад

«Роскосмос» допустил перенос полета на МКС белорусского космонавта

Lenta.ru

Полет белорусской женщины-космонавта на Международную космическую станцию (МКС) может быть перенесен из-за ситуации с кораблем «Союз МС-22». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«Роскосмос» допустил перенос полета на МКС белорусского космонавта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полет первого космонавта Республики Беларусь на российском пилотируемом корабле "Союз МС" состоится, как и планировалось. В связи с нештатной ситуацией с кораблем "Союз МС-22" на МКС возможна его сдвижка вправо», — допустили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что точные сроки полета будут станут известны позднее.

В январе госкорпорация сообщила, что миссия экипажа пристыкованного к МКС корабля «Союза МС-22» продлена на несколько месяцев.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22» был поврежден в результате удара спорадического метеороида.

Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» произошла 15 декабря 2022 года.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители