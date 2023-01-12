«Роскосмос» допустил перенос полета на МКС белорусского космонавта

Полет белорусской женщины-космонавта на Международную космическую станцию (МКС) может быть перенесен из-за ситуации с кораблем «Союз МС-22». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

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«Полет первого космонавта Республики Беларусь на российском пилотируемом корабле "Союз МС" состоится, как и планировалось. В связи с нештатной ситуацией с кораблем "Союз МС-22" на МКС возможна его сдвижка вправо», — допустили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что точные сроки полета будут станут известны позднее.

В январе госкорпорация сообщила, что миссия экипажа пристыкованного к МКС корабля «Союза МС-22» продлена на несколько месяцев.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22» был поврежден в результате удара спорадического метеороида.