Названы главные улучшения Samsung Galaxy S23

Грядущая линейка флагманов Samsung 2023 — Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra — в последние месяцы успела стать предметом многочисленных слухов и утечек.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Свежая порция информации поступила от популярного инсайдера Ice Universe. Он рассказал об особенностях, которые должны сделать новые лучше предшественников.

По словам пользователя, Samsung уделила особое внимание аудио и камере линейки. Так, например, было улучшено качество звука динамиков, особенно басов. Коснулся апдейт и микрофона.

Помимо этого, Samsung внесла качественные изменения в работу камеры флагманов. Например, были устранены проблемы с медленной фокусировкой, которые вызывали некоторые задержки во время быстрых фотосессий.