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10 минут назад

Какие именно улучшения получат флагманские Samsung Galaxy S23

Ferra.ruиещё 1

Грядущая линейка флагманов Samsung 2023 — Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra — в последние месяцы успела стать предметом многочисленных слухов и утечек.

Названы главные улучшения Samsung Galaxy S23
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Свежая порция информации поступила от популярного инсайдера Ice Universe. Он рассказал об особенностях, которые должны сделать новые лучше предшественников.

По словам пользователя, Samsung уделила особое внимание аудио и камере линейки. Так, например, было улучшено качество звука динамиков, особенно басов. Коснулся апдейт и микрофона.

Помимо этого, Samsung внесла качественные изменения в работу камеры флагманов. Например, были устранены проблемы с медленной фокусировкой, которые вызывали некоторые задержки во время быстрых фотосессий.

Напомним, что анонс Galaxy S23 намечен уже на 1 февраля. По последним данным, смартфоны получат топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, причём во всех регионах планеты. Версии на Exynos пока не намечается.

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