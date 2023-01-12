Стало известно, когда «Прогресс МС-20» покинет МКС

На Международной космической станции (МКС) готовят к расстыковке грузовой корабль «Прогресс МС-20», которая запланирована на 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецкора и космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина.

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По его словам, в данный момент корабль загружают «мусором», который таким образом удаляют со станции. 7 февраля корабль отстыкуется от МКС, и большая его часть сгорит в атмосфере. Несгораемые же остатки будут затоплены в Тихом океане.

9 февраля с космодрома Байконур будет запущен новый грузовой корабль – «Прогресс МС-22». Первоначально этот запуск был запланирован на 19 февраля, но сроки сдвинулись из-за изменений в программе полета российского сегмента МКС.

Напомним, что «Прогресс МС-20» четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и пять раз корректировал орбиту в плановом режиме.