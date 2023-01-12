Маск оценил работу в Twitter фразой «Мы будем мучиться»

Новый глава Twitter Илон Маск отправил электронное письмо сотрудникам Twitter, в котором сообщил, что ближайшие месяцы в компании станут для них «мучением». Об этом сообщает Business Insider.
«Мы будем мучиться, пока не добьемся максимально близкого к идеальному проекта», — отметил Маск в письме.
Он также сообщил, что завершил большую часть работы в Tesla на выходных и готов обсуждать все срочные вопросы по развитию Twitter.
Генеральный директор Twitter добавил, что сотрудникам следует сосредоточить внимание на «неотложных моментах, связанных с разработкой кода соцсети, а также юридических, финансовых и кадровых вопросах».
При этом все изменения в Twitter должны быть одобрены Маском. Например, лично глава компании утвердил новую систему синих галочек Twitter Blue по подписке и ввел счетчик просмотров твитов.