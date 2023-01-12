Клонированного китайского коня захотели отправить на Олимпиаду

Китайским ученым удалось клонировать коня. Об этом стало известно в четверг, 12 января.

Клон, которого назвали Чжуан Чжуан, был создан из клеток спортивного жеребца Урсуса, который завоевал множество наград. Сейчас клонированному коню уже семь месяцев. Ученые предполагают, что он сможет принять участие в Олимпийских играх 2028 года, если будет подходить по возрасту.

Несмотря на то, что характеристики клона те же, что и оригинала, ему все еще необходимы соответствующие тренировки, передает РИА Новости.

Ученые из университета Хельсинки, университета Турку и Лапландского университета прикладных наук сравнили интеллект более тысячи собак. В научном эксперименте принимали участие собаки в возрасте от года до восьми лет.