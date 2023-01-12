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13 минут назад

Клонированный китайский конь может принять участие в Олимпиаде 2028 года

Вечерняя Москва

Китайским ученым удалось клонировать коня. Об этом стало известно в четверг, 12 января.

Клонированного китайского коня захотели отправить на Олимпиаду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Клон, которого назвали Чжуан Чжуан, был создан из клеток спортивного жеребца Урсуса, который завоевал множество наград. Сейчас клонированному коню уже семь месяцев. Ученые предполагают, что он сможет принять участие в Олимпийских играх 2028 года, если будет подходить по возрасту.

Несмотря на то, что характеристики клона те же, что и оригинала, ему все еще необходимы соответствующие тренировки, передает РИА Новости.

Ученые из университета Хельсинки, университета Турку и Лапландского университета прикладных наук сравнили интеллект более тысячи собак. В научном эксперименте принимали участие собаки в возрасте от года до восьми лет.

Большинство россиян предпочитают иметь в качестве домашних животных кошек. Так, ответили около 58 процентов респондентов в рамках опроса компании «Добро Mail.ru». При этом около трети опрошенных (31 процент) владеют собаками, еще девять процентов — грызунами и пять процентов содержат птиц.

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