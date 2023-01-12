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26 минут назад

Twitter начнёт продавать красивые имена пользователей на аукционах

Ferra.ru

Стало известно о намерениях Twitter организовывать аукционы, на которых соцсеть будет продавать юзернеймы — пользовательские имена.

Twitter начнёт продавать красивые имена пользователей на аукционах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это нужно для того, чтобы получить ещё один источник дохода. Вероятно, это стратегия для недопущения банкротства. Илон Маск говорил о том, что соцсети больше не угрожает банкротство, но для стабильности предстоит ещё многое сделать.

Также известно, что Twitter с декабря 2022 года ведёт переговоры о возможности проведения аукционов для торговли системными именами для пользователей.

Наука и техника,Илон Маск,
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