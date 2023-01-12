Моделируя космическую эволюцию, ученые изучают появление жизни

Аминокислоты входят в состав миллионов белков, которые приводят в движение химические механизмы жизни, включая важнейшие функции организма животных. Ученые NASA попытались выяснить, как могли образоваться аминокислоты и амины - их химические родственники - смоделировав в лаборатории космическую мини-эволюцию.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Из-за связи аминокислот с живыми существами ученые стремятся понять происхождение этих молекул.

Если аминокислоты были занесены на Землю из космоса, то были ли они “произведены” внутри астероидов или комет? Или же сырые ингредиенты для жизни были получены из межзвездного молекулярного облака льда, газа и пыли, которое сформировало нашу Солнечную систему и бесчисленное множество других?

Исследователи создали лед, подобный тому, который можно найти в межзвездных облаках, облучили его радиацией, а затем подвергли оставшийся материал, включающий амины и аминокислоты, воздействию воды и тепла, чтобы воспроизвести условия, в которых они могли бы находиться внутри астероидов.

"Важным выводом является то, что строительные блоки жизни имеют тесную связь не только с процессами в астероиде, но и с процессами в родительском межзвездном облаке", - говорит Данна Касим, ведущий автор исследования.

После создания космической мини-эволюции, они обнаружили, что типы аминов и аминокислот, созданных в лабораторных межзвездных льдах, и их пропорции оставались постоянными независимо от условий на астероидах. Это означает, что амины и аминокислоты могут оставаться неизменными при миграции из межзвездного облака на астероид. Однако каждая молекула по-разному реагировала на условия, подобные астероидным, в зависимости от того, сколько тепла и в течение какого времени применяли исследователи. Например, уровень глицина удвоился после 7 дней имитации астероида, а уровень этиламина почти не изменился.