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28 минут назад

Samsung анонсировала новые производительные SSD-накопители PM9C1a для ПК

runews24.ru

Samsung Electronics сообщила о разработке новых высокоскоростных SSD для персональных компьютеров — PM9C1a. В основе устройства стоит поддержка интерфейса PCIe 4.0 и протокола NVMe.

Samsung анонсировала новое поколение SSD-накопителей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Кроме того, новые накопители имеют 5-нм контроллер Samsung и память V-NAND последнего на данный момент седьмого поколения. При этом скорости последовательного чтения и записи SSD PM9C1a могут набирать до 6000 Мбайт/с и 5600 Мбайт/с соответственно. Сообщается, что Samsung выпустит несколько версий накопителя объемами 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Также разработчики обещают на 70% большую энергоэффективность, чем у предшественника. Версия же для ноутбуков сможет потреблять на 10% меньше энергии в режиме ожидания.

Наконец, новинка защищена по стандартам DICE, что предотвратит кибератаки.

В Samsung Electronic пока не назвали ценник на SSD и сроки их выхода на рынок.

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