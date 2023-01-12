Samsung анонсировала новое поколение SSD-накопителей

Samsung Electronics сообщила о разработке новых высокоскоростных SSD для персональных компьютеров — PM9C1a. В основе устройства стоит поддержка интерфейса PCIe 4.0 и протокола NVMe.

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Кроме того, новые накопители имеют 5-нм контроллер Samsung и память V-NAND последнего на данный момент седьмого поколения. При этом скорости последовательного чтения и записи SSD PM9C1a могут набирать до 6000 Мбайт/с и 5600 Мбайт/с соответственно. Сообщается, что Samsung выпустит несколько версий накопителя объемами 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Также разработчики обещают на 70% большую энергоэффективность, чем у предшественника. Версия же для ноутбуков сможет потреблять на 10% меньше энергии в режиме ожидания.

Наконец, новинка защищена по стандартам DICE, что предотвратит кибератаки.