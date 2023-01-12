Издание CNET использовало искусственный интеллект для написания статей

Растущая способность искусственного интеллекта генерировать текст наравне с людьми может насторожить писателей и не только. И вот, стало известно, что уже с ноября издание CNET использовала нейросеть для написания некоторых из своих статей. Таких статей набралось уже 73.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

The Byte сообщило, что популярный технологический сайт, по-видимому, использовал "технологию автоматизации" для создания серии финансовых статей, начиная с ноября 2022 года, которые выходили под заголовком CNET Money Staff. Только после перехода на статью сайт показывал, что "Эта статья была создана с помощью технологии автоматизации, тщательно отредактирована и проверена редактором нашей редакции".