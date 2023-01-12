NASA назвало лучшие концепции прорывных космических технологий

NASA регулярно выбирает прорывные идеи — подчас самые невероятные — и предоставляет гранты на их развитие. Финансирование предусмотрено программой NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). В этом году из 14 авторов инноваций получат по $175 тыс. на продолжение своих исследований. 10 из отобранных исследователей впервые получили гранты NIAC, сообщается на сайте космического агентства.

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«NASA осмеливается делать невозможное возможным. Это достижимо только благодаря новаторам, мыслителям и деятелям, которые помогают нам представить себе будущее освоения космоса и подготовиться к нему», — рассказал бывший космонавт, а ныне администратор космического агентства Билл Нельсон.

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Он пояснил, что программа NIAC помогает поддерживать ученых и инженеров, развивающих прорывные технологии. Зачастую выбранные проекты так и остаются на стадии концепции, но многие меняют подход к освоению космоса.

Среди идей, которые были отобраны в этом году, особо выделяется проект самолета TitanAir, предложенный планетологом Куинном Морли из Planet Enterprises. Этот летающий транспорт может трансформироваться в плавающий, что позволит использовать его на метановых озерах Титана. Именно к этому спутнику Сатурна NASA планирует отправить миссию Dragonfly в 2030-х годах.

Доцент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Артур Давоян получил финансирование на разработку ракетно-лучевого двигателя. По словам изобретателя, этот механизм будет доставлять полезные грузы на расстояния, в сотню раз превышающие дистанцию между Землей и Солнцем (примерно 150 млн км), всего за три года.

Питер Каррери из Lunar Resources в Хьюстоне выдвинул концепцию трубопровода для транспортировки кислорода на Луне. Газ он предлагает добывать из запасов льда, существующих на спутнике.

Ученые, получившие гранты, должны представить первые результаты через девять месяцев. Всего у таких исследований предусмотрены три этапа, на каждом из которых разработчики получают еще больше финансирования. Вышедшие в финальный этап проекты будут использоваться в миссиях NASA.

Ранее Plus-one.ru рассказывал, что в 2022 году NASA выделило $5,1 млн на разработку идей, которые в будущем помогут покорять далекие планеты. Среди них — скафандр, генерирующий кислород в атмосфере Марса, беспилотный летательный аппарат, похожий на птицу, для Венеры и другие.

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