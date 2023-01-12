FT: ЕС испытывает нехватку денег на независимую космическую программу

Евросоюз (ЕС) испытывает нехватку финансирования для создания независимой космической программы. Об этом пишет газета Financial Times.

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По данным издания, недостаток инвестиций в космические программы ЕС увеличивает его отставание в этой сфере от США и Китая. Уточняется, что с 2019 по 2021 год американские инвесторы вложили в космические проекты $330 млрд. При этом в 2022 году весь бюджет Европейского космического агентства составил чуть более €7 млрд (около $7,5 млрд).

Как отмечается в материале Financial Times, фонды США нацелены на получение максимальной прибыли в то время, как европейские проявляют осторожность и стремятся «не получить прибыль, а сохранить ее».

Главной причиной этой ситуации авторы Financial Times называют недостаточный уровень частных инвестиций в космические программы из-за небольшого размера венчурных фондов в ЕС и их нежелания участвовать в масштабных космических проектах. Отмечается, что для решения этой проблемы европейским властям нужно создать схему активного привлечения средств от частных инвесторов.