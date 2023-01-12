Apple объяснит, почему российские приложения удаляются из App Store

Financial Times (FT) сообщила, что Apple заверила инвесторов, что компания будет объяснять причины удаления определенных приложений из App Store для “большей прозрачности”. Это произошло после удаления многих приложений из App Store в таких странах, как Китай и Россия.

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В магазине App Store компании Apple действуют очень строгие правила, и это приводит к тому, что многие приложения удаляются оттуда за разне нарушение. Однако компания также запрещает приложения из своего магазина по просьбе правительств некоторых стран, и это беспокоит активистов.

Например, в 2020 году из китайского App Store было удалено 30 000 приложений в соответствии с “местными правилами”, а в прошлом году Apple удалила достаточное количество крупных приложений из российского App Store, что заставило активистские организации, такие как Azzad Asset Management, призвать Apple к большей прозрачности.