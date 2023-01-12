Нейтронная томография раскрыла секрет средневекового кулона

Исследователи из Мюнхенского технического университета просканировали кулон конца 12 века с помощью нейтронной томографии и других методов, обнаружив в нем костные осколки - скорее всего, религиозные реликвии (предполагаемые кости святых).

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В 2008 году археологи обнаружили сильно проржавевший кулон, сделанный, вероятно, в конце XII века. Но они не решались открыть подвеску, чтобы узнать, что может быть внутри, чтобы не повредить и без того хрупкий артефакт. Теперь на помощь пришли технологии.

Нейтронная томография работает почти так же, как рентгеновские и гамма-лучевые методы визуализации, за исключением того, что в ней используется пучок нейтронов. На объект исследования направляется пучок излучения, некоторые части которого взаимодействуют с образцом, а другие проходят сквозь него. Последние сталкиваются с мишенью для визуализации, создавая изображение внутренней части образца.

Нейтронная томография не так чувствительна к плотности материалов, как рентгеновская и гамма-томография, и в отличие от этих методов, нейтроны сильно взаимодействуют с очень легкими элементами, такими как водород. Поэтому некоторые вещи, легко видимые при нейтронной томографии, могут быть трудно или невозможно увидеть при рентгеновской томографии (и наоборот).