В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
8 минут назад

Нейтронная томография раскрыла секрет средневекового кулона

Ferra.ru

Исследователи из Мюнхенского технического университета просканировали кулон конца 12 века с помощью нейтронной томографии и других методов, обнаружив в нем костные осколки - скорее всего, религиозные реликвии (предполагаемые кости святых).

Нейтронная томография раскрыла секрет средневекового кулона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В 2008 году археологи обнаружили сильно проржавевший кулон, сделанный, вероятно, в конце XII века. Но они не решались открыть подвеску, чтобы узнать, что может быть внутри, чтобы не повредить и без того хрупкий артефакт. Теперь на помощь пришли технологии.

Нейтронная томография работает почти так же, как рентгеновские и гамма-лучевые методы визуализации, за исключением того, что в ней используется пучок нейтронов. На объект исследования направляется пучок излучения, некоторые части которого взаимодействуют с образцом, а другие проходят сквозь него. Последние сталкиваются с мишенью для визуализации, создавая изображение внутренней части образца.

Нейтронная томография не так чувствительна к плотности материалов, как рентгеновская и гамма-томография, и в отличие от этих методов, нейтроны сильно взаимодействуют с очень легкими элементами, такими как водород. Поэтому некоторые вещи, легко видимые при нейтронной томографии, могут быть трудно или невозможно увидеть при рентгеновской томографии (и наоборот).

Позолоченная медная подвеска из Майнца имеет высоту и ширину равную 6 см и выполнена в форме четырехлистника.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители