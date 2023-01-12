8 самых жарких лет в истории

Ученые из центра Коперника при ЕС опубликовали ежегодный климатический обзор, согласно которому в 2022 году уровень углекислого газа в атмосфере побил рекорд за два миллиона лет, а уровень метана - рекорд за 800 тысяч лет. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что 2022-й стал одним из самых жарких лет в истории.

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В Европе жарче 2022 года был лишь 2020-й, а последние восемь лет заняли первые восемь мест в топе самых жарких за всю историю наблюдений. В центре Коперника подчеркнули, что растущая концентрация парниковых газов ускоряет повышение температур на планете.

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Исследователи подсчитали, что среднегодовая температура на Земле сейчас на 1,2 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Такие темпы угрожают планам государств, подписавших Парижское соглашение, - удержать глобальное потепление в пределах двух градусов, сокращая выбросы.

«Отчет доказывает, что без срочного сокращения выбросов и стремительной адаптации к жизни в меняющемся климате обществу не удастся избежать худших последствий потепления», - подчеркнула одна из руководителей центра Коперника Саманта Берджес.

Ученые подчеркивают, что особенно опасно необратимое потепление на полюсах, из-за которого планета теряет ледяной покров, а глобальное потепление ускоряется.

В 2022 году в двух полярных регионах зафиксировали рекордно высокую температуру - до плюс двух градусов к средней температуре за 1991-2020 годы. На северо-западе Сибири отмечались температуры даже до трех градусов выше нормы.

Исследователи выяснили, что в Арктике теплеет в четыре раза быстрее, чем по всей планете в целом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в России температуры растут в 2,5 раза быстрее среднемировой скорости глобального потепления. По словам Вильфанда, связано это с пространственными и временными особенностями: Россия находится в умеренных и высоких широтах и является континентальной.