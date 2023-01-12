Ученые вывели сорт риса, который размножается клонированием

Обычно гибриды не сохраняют свои свойства во втором поколении, и фермеры вынуждены каждый раз закупать новые семена. Но теперь ученые нашли способ заставить гибридный рис передавать все свои особенности потомкам. Обратившись к явлению апомиксиса, биологи заставили растение создавать своих «клонов», которые были полностью ему идентичны и сохраняли все преимущества. Открытие, возможно, поможет накормить миллиарды людей и снизить цену на рис.

Фото: InScience InScience

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Первое поколение гибридов всегда показывает урожайность выше, чем их «родители». Это явление называется «гибридная сила». Проблема в том, что у потомков этих гибридов урожайность снижается. Уже второе поколение оказывается значительно менее эффективным. Это вынуждает фермеров каждый год закупать семена заново, а не использовать семена от урожая этого года. Следовательно, увеличиваются расходы, растет цена на продукты и прочее.

На сегодняшний день рис — одна из главных мировых сельскохозяйственных культур. Ее гибриды повышают урожайность примерно на 10%, но при этом они весьма дорогие. Из-за этого далеко не все фермеры могут их себе позволить.

Поэтому международная команда ученых решила вывести такой гибрид риса, который будет «клонировать» сам себя и в результате не потеряет «гибридной силы». Такие «клоны» остаются идентичными из поколения в поколение без размножения. Это должно существенно снизить затраты фермеров на приобретение семян и повысить урожайность.

В природе «клонирование» уже есть — многие дикорастущие растения могут давать семена, которые являются клонами самих себя. Такое явление в биологии называется апомиксисом. Суть его в том, что это бесполое размножение, в котором участвует только один родитель, а зародыш не оплодотворяется.

В 2019 году ученые научили рис размножаться через апомиксис, при этом около 30% семян были клонами. Теперь же биологи достигли 95% эффективности клонирования и доказали, что процесс может продолжаться как минимум в течение трех поколений.

Для этого ученые изменили три гена, которые называются MiMe. Они заставляют растение переключаться с мейоза (процесс полового размножения) на митоз (бесполое размножение). В митозе каждая клетка делится на две копии самой себя. Другое генное изменение вызывает апомиксис. В результате получается семя, из которого может вырасти растение, генетически идентичное своему родителю.