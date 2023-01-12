Apple раскроет больше информации об удалении приложений из AppStore

Корпорация Apple обязалась раскрывать больше информации о причинах удаления приложений из магазина AppStore. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В настоящее время в ежегодном отчете компания публикует данные о том, сколько приложений каждая страна потребовала удалить и решение по этому поводу Apple. Подобный подход не предоставляет инвесторам всей необходимой информации и не позволяет им проводить тщательный анализ деятельности компаний, заявила изданию представитель британской инвестиционной платформы Tulipshare Констанс Рикеттс.

По данным газеты, в начале месяца инвесторы достигли соглашения с Apple, согласно которому в следующих отчетах будут публиковаться данные о юридических основаниях запросов на удаления, а также разбивка по странам и категориям приложений. Корпорация обязалась раскрыть и число программ, изъятых из магазина за нарушения соглашения с разработчиком. Но, по словам двух источников, изначальное требование предоставлять информацию о каждом конкретном случае удовлетворено не было. Представители Apple от комментариев отказались.