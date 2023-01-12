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27 минут назад

Астрономы впервые создали карту плазменного пузыря вокруг Земли

Мир24

Астрономы составили первую в истории 3D-карту магнитного поля огромного «суперпузыря», который окружает нашу планету. Эта структура представляет собой полый сгусток горячей плазмы, окруженный оболочкой из газа и пыли, сообщает Live Science.

Астрономы впервые создали карту плазменного пузыря вокруг Земли
Фото: Mir24.tvMir24.tv

Ширина пузыря оценивается в тысячу световых лет. Ученые отмечают, что в Млечном Пути находится множество таких объектов. Они представляют собой ударные волны, возникающие при взрывах массивных звезд, и внутри них могут «дрейфовать» звезды и планеты.

В рамках нового исследования команда астрономов, работающая на базе Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, нанесла на карту локальный пузырь вблизи Земли. Карту создали на основе данных космического телескопа Gaia Европейского космического агентства (ЕКА). Он определил приблизительные границы локального пузыря по концентрациям отдаленных скоплений космической пыли.

Другой космический телескоп ЕКА Planck показал слабое микроволновое излучение поляризованного света от пыли. Поляризация, или направление вибрации света является ключевым показателем магнитного поля, воздействующего на пылевые частицы.

Исследование покажет, каким образом пузыри взаимодействуют с магнитным полем галактики и как это влияет на формирование звезд. Ранее ученые не учитывали магнитное поле Млечного Пути в своих моделях, поскольку оно гораздо слабее земного. Однако новые данные показали, что магнитные поля могут играть важную роль во многих астрофизических явлениях.

«С помощью карты мы действительно можем начать исследовать влияние магнитных полей на звездообразование в суперпузырях и лучше понять, как эти поля влияют на многочисленные другие космические явления», – отметила автор научной работы, астроном Гарвардского университета Алисса Гудман.

Ранее сообщалось, что астрономы открыли новый вид нейтронных звезд. Это сверхтяжелые объекты, способные просуществовать всего несколько миллисекунд.

Наука и техника,Гарвардский университет,Европейское космическое агентство,
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