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57 минут назад

И растения уже не нужны: ученые создали устройство искусственного фотосинтеза

Ferra.ru

Исследователи из Университета Мичигана продемонстрировали устройство искусственного фотосинтеза, в 10 раз более эффективное и в сто раз меньшее по размеру, чем предыдущие устройства подобного рода.

Ученые создали устройство искусственного фотосинтеза
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Первый химический шаг в фотосинтезе происходит в хлорофилле, где происходит расщепление воды, в результате которой H2O распадается на кислород и положительно заряженные ионы водорода, которые приводят в движение остальную часть процесса и в конечном итоге позволяют растениям накапливать энергию.

Так, ученые работают над тем, чтобы повторить и даже улучшить этот первый шаг, надеясь разработать методы искусственного фотосинтеза, которые, по прогнозам, станут самым дешевым способом производства “зеленого” водорода для использования в качестве накопителя энергии.

Команда ученых недавно продемонстрировала новый фотокаталитический полупроводник для расщепления воды, который использует широкий спектр солнечного света, включая инфракрасный спектр, для расщепления воды с эффективностью 9% - почти десятикратное улучшение по сравнению с другими устройствами такого рода.

"Водород, произведенный по нашей технологии, может быть очень дешевым", - говорит Пэн Чжоу, первый автор исследования.

Новая технология использует концентрированный солнечный свет - вариант, недоступный для многих других устройств искусственного фотосинтеза, поскольку высокоинтенсивный свет и высокие температуры приводят к их разрушению.

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