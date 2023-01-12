Ученые создали устройство искусственного фотосинтеза

Исследователи из Университета Мичигана продемонстрировали устройство искусственного фотосинтеза, в 10 раз более эффективное и в сто раз меньшее по размеру, чем предыдущие устройства подобного рода.

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Первый химический шаг в фотосинтезе происходит в хлорофилле, где происходит расщепление воды, в результате которой H2O распадается на кислород и положительно заряженные ионы водорода, которые приводят в движение остальную часть процесса и в конечном итоге позволяют растениям накапливать энергию.

Так, ученые работают над тем, чтобы повторить и даже улучшить этот первый шаг, надеясь разработать методы искусственного фотосинтеза, которые, по прогнозам, станут самым дешевым способом производства “зеленого” водорода для использования в качестве накопителя энергии.

Команда ученых недавно продемонстрировала новый фотокаталитический полупроводник для расщепления воды, который использует широкий спектр солнечного света, включая инфракрасный спектр, для расщепления воды с эффективностью 9% - почти десятикратное улучшение по сравнению с другими устройствами такого рода.

"Водород, произведенный по нашей технологии, может быть очень дешевым", - говорит Пэн Чжоу, первый автор исследования.