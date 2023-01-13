Сбербанк предупредил об отключении устаревших мобильных приложений

Сбербанк предупредил своих клиентов, что с 16 января 2023 года устаревшие версии мобильного приложения банка перестанут работать. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

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В банке уточнили, что это коснется немногих клиентов. Там пояснили, что речь идет о клиентах с самыми устаревшими версиями мобильного банка «Сбербанк онлайн». Им Сбер направил уведомления по смс о прекращении работы мобильного приложения с 16 января. В банке уточнили, что неоднократно сообщали клиентам о прекращении работы устаревших версий мобильного банка.

Клиенты с устаревшими версиями мобильного банка могут обновить мобильное приложение, напомнили в Сбербанке. Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android могут сделать это через сайт Сбера или в магазине мобильных приложений RuStore. В свою очередь, владельцы телефонов на базе iOS для этого могут обратиться в офис банка.