В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
10 минут назад

Сбербанк проведет 16 января анонсированное ранее отключение устаревших мобильных приложений

Газета.Ruиещё 12

Сбербанк предупредил своих клиентов, что с 16 января 2023 года устаревшие версии мобильного приложения банка перестанут работать. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Сбербанк предупредил об отключении устаревших мобильных приложений
Фото: UnsplashUnsplash

В банке уточнили, что это коснется немногих клиентов. Там пояснили, что речь идет о клиентах с самыми устаревшими версиями мобильного банка «Сбербанк онлайн». Им Сбер направил уведомления по смс о прекращении работы мобильного приложения с 16 января. В банке уточнили, что неоднократно сообщали клиентам о прекращении работы устаревших версий мобильного банка.

Клиенты с устаревшими версиями мобильного банка могут обновить мобильное приложение, напомнили в Сбербанке. Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android могут сделать это через сайт Сбера или в магазине мобильных приложений RuStore. В свою очередь, владельцы телефонов на базе iOS для этого могут обратиться в офис банка.

В Сбере также сказали, что все клиенты по-прежнему могут воспользоваться интернет-банком «Сбербанк онлайн» на сайте кредитной организации.

Наука и техника,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители