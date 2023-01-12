В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
14 минут назад

"МегаФон" запустил фирменную линейку кнопочных телефонов Fontel

Газета.Ru

Российский оператор сотовой связи "МегаФон" запустил продажи фирменных кнопочных телефонов под брендом Fontel. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании.

В России появился новый бренд кнопочных телефонов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Разработкой и поставкой устройств занимается фирма Revo Charge.

Первая модель Fontel FP 200 уже поступила в продажу. Устройство оборудовано цветным экраном, слотом для двух SIM-карт, аккумулятором емкостью 600 мАч. Также устройство получило поддержу карт памяти типа MicroSD объемом до 32 ГБ. Новинка стоит 790 руб.

В "МегаФон" надеются, что до конца 2023 года на бренд Fontel будет приходится до 50% продаж всех кнопочных телефонов в розничной сети оператора.

По данным компании, несмотря на рост популярности смартфонов, доля кнопочных устройств в сети "МегаФон" не меняется уже несколько лет и составляет 15-17%. Сотовый оператор пообещал выпустить в 2023 году восемь разных моделей кнопочных аппаратов.

Apple вернула российское приложение в App Store

Стоимость устройств будет варьироваться от 590 руб. до 3 тыс. руб.

Наука и техника,Мегафон,Apple,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители