В России появился новый бренд кнопочных телефонов

Российский оператор сотовой связи "МегаФон" запустил продажи фирменных кнопочных телефонов под брендом Fontel. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании.

Разработкой и поставкой устройств занимается фирма Revo Charge.

Первая модель Fontel FP 200 уже поступила в продажу. Устройство оборудовано цветным экраном, слотом для двух SIM-карт, аккумулятором емкостью 600 мАч. Также устройство получило поддержу карт памяти типа MicroSD объемом до 32 ГБ. Новинка стоит 790 руб.

В "МегаФон" надеются, что до конца 2023 года на бренд Fontel будет приходится до 50% продаж всех кнопочных телефонов в розничной сети оператора.

По данным компании, несмотря на рост популярности смартфонов, доля кнопочных устройств в сети "МегаФон" не меняется уже несколько лет и составляет 15-17%. Сотовый оператор пообещал выпустить в 2023 году восемь разных моделей кнопочных аппаратов.