Google Chrome перестанет обновляться на Windows 7 и 8.1

Корпорация Google обновила браузер Chrome до версии 109 — она станет последней для ОС Windows 7 и 8.1.

Ранее уже сама Microsoft перестала поддерживать обе версии, а теперь вслед за ней такое решение приняла и Google.

В то же время в новой версии браузера заметили включение системы Cookies Having Independent Partitioned State (CHIPS) как альтернативы сторонним cookies, которая впоследствии заменит последних в ближайшие пару лет.