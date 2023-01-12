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51 минуту назад

Google больше не будет выпускать обновления браузера Chrome для Windows 7 и 8.1

runews24.ru

Корпорация Google обновила браузер Chrome до версии 109 — она станет последней для ОС Windows 7 и 8.1.

Google Chrome перестанет обновляться на Windows 7 и 8.1
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее уже сама Microsoft перестала поддерживать обе версии, а теперь вслед за ней такое решение приняла и Google.

В то же время в новой версии браузера заметили включение системы Cookies Having Independent Partitioned State (CHIPS) как альтернативы сторонним cookies, которая впоследствии заменит последних в ближайшие пару лет.

Также в новую версию Chrome включили расширение MathML, позволяющее более эффективно вставлять математические формулы на веб-страницы, тем самым повышая производительность и согласованность.

Наука и техника,Google,Microsoft,
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