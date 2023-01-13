Ученые выяснили, как компенсировать вред от сидячей работы

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что пять минут ходьбы каждые полчаса в периоды длительного сидения могут компенсировать некоторые негативные последствия сидячего образа жизни. Исследование опубликовано в Medicine & Science in Sports & Exercise.

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Ученые протестировали несколько вариантов разминки: одна или пять минут ходьбы после каждых 30 минут или 60 минут сидения. В исследовании приняли участие 11 взрослых. Участники просидели в эргономичном кресле в течение восьми часов, вставая только для предписанной им физической нагрузки — ходьбы на беговой дорожке или похода в туалет.

Исследователи следили за каждым участником и периодически измеряли у них артериальное давление и уровень сахара в крови — ключевые показатели сердечно-сосудистого здоровья. Участникам разрешалось работать на ноутбуке, читать и пользоваться телефоном во время занятий. Все участники получали одинаковое питание.

Оптимальным количеством движений стали пять минут ходьбы каждые 30 минут. Это вмешательство значительно снижало как уровень сахара в крови, так и кровяное давление (на 4-5 мм. рт. ст.). Кроме того, всплески сахара в крови после обильной еды снизились на 58% по сравнению с сидением без разминки.

Ходьба каждые 60 минут (в течение одной или пяти минут) не приносила никакой пользы, а ходьба в течение минуты каждые полчаса оказывала умеренно благоприятное воздействие. Ходьба каждые полчаса также привела к значительному снижению утомляемости и значительному улучшению настроения. Ни один из режимов ходьбы не повлиял на когнитивные функции.