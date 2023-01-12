Океаны стали рекордно теплыми в 2022 году

Международная группа ученых зафиксировала рекордный рост температуры морской воды из-за изменения климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Согласно авторам исследования, 2022 год побил рекорд 2021 года в отношении повышения температуры Мирового океана. Содержание тепловой энергии, рассеянной в слое морской воды толщиной два километра, увеличилось в среднем на 10 зеттаджоулей (1 зеттаджоуль равен 10 в 21-й степени джоулей), что примерно в 100 раз превышает количество всей произведенной электроэнергии в 2021 году. Причиной стало нагревание Земли из-за антропогенных выбросов углерода.

Среди семи регионов в четырех бассейнах (северная часть Тихого океана, северная часть Атлантического океана, Средиземное море и южные океаны) зарегистрирован самый высокий уровень содержания океанического тепла с 1950-х годов. Исследователи также выявили рекордное увеличение контраста в солености: соленые воды стали еще соленее, а пресные — более пресными. Это указывает на продолжающееся усиление глобального гидрологического цикла.