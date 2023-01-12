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58 минут назад

YouTube ограничил монетизацию старых роликов за нецензурную лексику

Sostav.ru

После ноябрьских изменений политики YouTube и запрета на нецензурную лексику площадка начала снимать монетизацию не только с новых, но и со старых роликов, выпущенных до старта ограничений. Видеохостинг перестал разделять ругательства на степени грубости и стал «относиться одинаково» ко всей ненормативной лексике: под запрет попали не только наиболее грубые выражения на букву F, но и слово «crap» («дерьмо»), пишет Eurogamer.

YouTube ограничил монетизацию старых видео за нецензурную лексику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Запрет также не зависит от тематики канала — это особенно возмутило игровых блогеров, так как зачастую они не могут предвидеть свои реакции на скримеры и другой неожиданный или пугающий контент в играх, отмечает издание.

До изменений YouTube классифицировал ругательные выражения на степени серьёзности: лёгкую, умеренную, сильную и экстремальную. «Умеренные» выражения можно было использовать на протяжении первых 30 секунд видео без потери монетизации, наименее грубые hell и damn можно было даже помещать на обложку ролика.

Теперь «лёгкие» ругательства исключены из списка запрещённых, а все остальные получили одинаковую цензуру — монетизацию за такое нарушение могут снять. Как передаёт издание, блогеры пожаловались на отмену монетизации за старые ролики даже за одно слово на протяжении всего видео. Они также заявили, что YouTube не уведомлял их об этом.

Кроме того, под ограничения попал жестокий контент, а также сцены сексуального характера — на такой контент наложили ограничения. Раньше сцены можно было показывать в играх, но не в реальной жизни. Новая политика запретила демонстрацию жестокости и в играх и демонетизировала такой контент.

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