Шлемы Oculus Quest позволят отслеживать пульс в виртуальной реальности

Компания Oculus, производящая гарнитуры виртуальной реальности, объявила о добавлении двух новых функций, связанных с фитнесом, в гарнитуры Oculus Quest.

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Первая — интеграция с Android-API Health Connect от Google. Она позволяет пользователям автоматически синхронизировать данные о тренировках в нескольких приложениях.

Теперь владельцы шлемов компании смогут не только записывать данные о физической активности в Quest Move VR, но и напрямую связать их с приложением Google Fit. В прошлом году аналогичная возможность была представлена и для Apple Health.

Вторая функция — это возможность сопряжения гарнитур с датчиками сердечного ритма с поддержкой Bluetooth и просмотра соответствующей статистики в режиме реального времени.

Данные о сердечном ритме могут отображаться практически в любом программном обеспечении VR-шлема, в том числе и в играх. При этом от разработчиков не требуется специальных усилий для активации возможности.