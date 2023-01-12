Samsung удивляет: бюджетный Galaxy A33 оценили на ремонтопригодность

С точки зрения ремонтопригодности Samsung Galaxy A33 - точно неплохой смартфон. Поэтому если вы планируете пользоваться телефоном долго, то обратите на него внимание.
Ведущий YouTube-канала PBKreviews полностью разобрал новый Galaxy A33, вышедший в 2022 году, и оценил его по ремонтопригодности. Смартфон оказался в целом очень неплох.
Для того чтобы добраться до внутренних частей смартфона, вам придётся снять крышку, а затем открутить 15 винтиков.
К сожалению, у Galaxy A33 также нет специальных «язычков», которые помогли бы извлечь аккумулятор. Поэтому для этого придётся использовать изопропиловый спирт.
В целом Samsung Galaxy A33 получил 7,5 баллов из 10 возможных. Среди них - 1,5 балла из 2 за расположение элементов и время, потраченное на ремонт; 2 балла из 2 за простоту нахождения всех деталей; 1,5 балла из 2 за простоту замены экрана; 1 балл из 2 за простоту замены батареи; 1,5 балла из 2 за простоту замены остальных частей.
Что касается других моделей смартфонов Samsung, то относительно высокие баллы за ремонтопригодность получили также Samsung Galaxy A73 5G (7 баллов из 10), Samsung Galaxy A03 (6,5 баллов из 10), Samsung Galaxy M23 5G (6 баллов из 10).