Samsung удивляет: бюджетный Galaxy A33 оценили на ремонтопригодность

С точки зрения ремонтопригодности Samsung Galaxy A33 - точно неплохой смартфон. Поэтому если вы планируете пользоваться телефоном долго, то обратите на него внимание.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ведущий YouTube-канала PBKreviews полностью разобрал новый Galaxy A33, вышедший в 2022 году, и оценил его по ремонтопригодности. Смартфон оказался в целом очень неплох.

Для того чтобы добраться до внутренних частей смартфона, вам придётся снять крышку, а затем открутить 15 винтиков.

К сожалению, у Galaxy A33 также нет специальных «язычков», которые помогли бы извлечь аккумулятор. Поэтому для этого придётся использовать изопропиловый спирт.

В целом Samsung Galaxy A33 получил 7,5 баллов из 10 возможных. Среди них - 1,5 балла из 2 за расположение элементов и время, потраченное на ремонт; 2 балла из 2 за простоту нахождения всех деталей; 1,5 балла из 2 за простоту замены экрана; 1 балл из 2 за простоту замены батареи; 1,5 балла из 2 за простоту замены остальных частей.