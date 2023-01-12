В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
18 минут назад

Samsung удивляет: бюджетный Galaxy A33 получил 7.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Ferra.ru

С точки зрения ремонтопригодности Samsung Galaxy A33 - точно неплохой смартфон. Поэтому если вы планируете пользоваться телефоном долго, то обратите на него внимание.

Samsung удивляет: бюджетный Galaxy A33 оценили на ремонтопригодность
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ведущий YouTube-канала PBKreviews полностью разобрал новый Galaxy A33, вышедший в 2022 году, и оценил его по ремонтопригодности. Смартфон оказался в целом очень неплох.

Для того чтобы добраться до внутренних частей смартфона, вам придётся снять крышку, а затем открутить 15 винтиков.

К сожалению, у Galaxy A33 также нет специальных «язычков», которые помогли бы извлечь аккумулятор. Поэтому для этого придётся использовать изопропиловый спирт.

В целом Samsung Galaxy A33 получил 7,5 баллов из 10 возможных. Среди них - 1,5 балла из 2 за расположение элементов и время, потраченное на ремонт; 2 балла из 2 за простоту нахождения всех деталей; 1,5 балла из 2 за простоту замены экрана; 1 балл из 2 за простоту замены батареи; 1,5 балла из 2 за простоту замены остальных частей.

Что касается других моделей смартфонов Samsung, то относительно высокие баллы за ремонтопригодность получили также Samsung Galaxy A73 5G (7 баллов из 10), Samsung Galaxy A03 (6,5 баллов из 10), Samsung Galaxy M23 5G (6 баллов из 10).

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители