Samsung представит новый ультралегкий ноутбук

Samsung открыл бронь на серию Galaxy S23, но это еще не все. Вы также можете забронировать новый ноутбук Galaxy Book, который, скорее всего, относится к грядущей серии Galaxy Book 3. Ожидаются Galaxy Book 3 Pro и Pro 360, а также новая премиальная модель — Galaxy Book 3 Ultra.

Фото: ITZine.ru ITZine.ru

Точный размер дисплея Ultra на данный момент неизвестен, но говорят, что устройство будет иметь полноразмерную клавиатуру и, скорее всего, будет оснащено процессором Intel Core 13-го поколения. Судя по слухам, одним из его ключевых преимуществ будет дизайн.