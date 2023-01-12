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27 минут назад

Samsung представит новый ультралегкий ноутбук Galaxy Book 3

ITZine.ruиещё 3

Samsung открыл бронь на серию Galaxy S23, но это еще не все. Вы также можете забронировать новый ноутбук Galaxy Book, который, скорее всего, относится к грядущей серии Galaxy Book 3. Ожидаются Galaxy Book 3 Pro и Pro 360, а также новая премиальная модель — Galaxy Book 3 Ultra.

Samsung представит новый ультралегкий ноутбук
Фото: ITZine.ruITZine.ru

Точный размер дисплея Ultra на данный момент неизвестен, но говорят, что устройство будет иметь полноразмерную клавиатуру и, скорее всего, будет оснащено процессором Intel Core 13-го поколения. Судя по слухам, одним из его ключевых преимуществ будет дизайн.

Предполагается, что Samsung Galaxy Book 3 Ultra будет легче 2 кг. Конечно, на рынке есть ноутбуки, которые легче 1,5 кг. Таким образом, новый топовый ультрабук Samsung столкнется с жесткой конкуренцией, поэтому ему лучше предложить что-то большее, чем легкий вес. Новая серия Galaxy Book 3 должна быть представлена 1 февраля вместе с Galaxy S23.

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