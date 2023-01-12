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9 минут назад

Apple представит самые дешёвые наушники AirPods в истории уже в 2024 году

Ferra.ru

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо рассказал, когда начнутся массовые поставки AirPods Max второго поколения и более доступных AirPods.

Появились подробности о бюджетной версии наушников Apple AirPods
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, случиться это должно уже во второй половине 2024 года. Если же случится-то какая-то непредвиденная проблема, сроки релиза могут быть передвинуты на начало 2025-го.

Куо сообщил, что Apple стремится к цене в 99 долларов за более дешёвые базовые AirPods. Это даже меньше, чем самый доступный на сегодня вариант — AirPods второго поколения, цена которых составляет 129 долларов.

Для сравнения: AirPods третьего поколения стоят уже 169 долларов с зарядным кейсом Lightning и 179 долларов с MagSafe-кейсом.

Отметим, что чуть ранее слухи о дешёвых наушниках Apple уже появлялись в Сети. Тогда сообщалось, что таким образом компания хочет составить конкуренцию в том числе китайским брендам.

Наука и техника,Apple,
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