Появились подробности о бюджетной версии наушников Apple AirPods

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо рассказал, когда начнутся массовые поставки AirPods Max второго поколения и более доступных AirPods.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По его словам, случиться это должно уже во второй половине 2024 года. Если же случится-то какая-то непредвиденная проблема, сроки релиза могут быть передвинуты на начало 2025-го.

Куо сообщил, что Apple стремится к цене в 99 долларов за более дешёвые базовые AirPods. Это даже меньше, чем самый доступный на сегодня вариант — AirPods второго поколения, цена которых составляет 129 долларов.

Для сравнения: AirPods третьего поколения стоят уже 169 долларов с зарядным кейсом Lightning и 179 долларов с MagSafe-кейсом.