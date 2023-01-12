Телескоп «Джеймс Уэбб» открыл первую экзопланету

Первая планета, которую открыли с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», оказалась «близнецом» Земли. Она расположена на расстоянии всего 41 светового года от Солнечной системы в созвездии Октанта, сообщает CNN.

Фото: NASA NASA

Экзопланете присвоили название LHS 475 b. Ее диаметр составляет 99% от земного. Предварительные исследования показали, что планета на несколько сотен градусов теплее Земли и делает полный оборот вокруг своей звезды за двое суток.

Несмотря на то, что LHS 475 b относится к земному типу, ученые не уверены в наличии у нее атмосферы. Но они уже исключили присутствие плотной метановой оболочки. Согласно одной из версий, планету может окружать компактная атмосфера из чистого углекислого газа.

Раньше такие планеты, как LHS 475 b, оставались невидимыми для телескопов. Но «Джеймс Уэбб» позволит ученым исследовать похожие землеподобные миры вне Солнечной системы в беспрецедентных подробностях. Астрономы планируют провести ряд новых наблюдений за LHS 475 b следующим летом.