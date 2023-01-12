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34 минуты назад

Microsoft обновила «вшитую» в Windows 11 версию Android до Android 13

Ferra.ru

Для Windows 11 было выпущено обновленная подсистема Windows Subsystem for Android (WSA). Правда, пока что для участников программы Windows Insider Channels.

Microsoft обновила «вшитую» в Windows 11 версию Android
Фото: ferra.ruferra.ru

Апдейт содержит целый ряд различных улучшений, в том числе и обновление до Android 13. Помимо этого, в Microsoft прокачали производительность загрузки, улучшили ввод по щелчку мыши, стабильность буфера обмена и т.д.

Само собой, самым крупным изменением в этом обновлении является переход на Android 13, который позволяет пользователям запускать Android-приложения на ПК. В Microsoft уже заявили о планах по улучшению связи между телефонами Android и компьютерами на базе Windows.

Напомним, что WSA дебютировала на Windows 11 немногим позже релиза самой ОС, осенью 2021 года.

Наука и техника,Microsoft,
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