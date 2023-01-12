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1 час назад

«Проводник» в Windows 11 опять перерисуют

Ferra.ru

В Сети появилась информация о крупном обновлении, которое Microsoft готовит для Windows 11. Оно явно порадует любителей симпатичного дизайна.

В Windows 11 перерисуют «проводник»
Фото: How-To GeekHow-To Geek

Речь идёт о модернизированный интерфейсе «Проводника», который наконец-то будет соответствовать всем нормам Fluent Design. При этом разрабатываться он будет на базе XAML и WinUI.

Сообщается, что новые элементы дизайна были замечены в последних предварительных сборках Windows 11 для участников программы Insider. На основании кода и ссылок, найденных в тестовых версиях системы, ожидается, что изменения в дизайне будут включать более современную домашнюю страницу и боковую панель.

Скорее всего, текущая цель Microsoft заключается в улучшении пользовательского опыта и попытке сделать внешний вид Windows 11 более целостным.

Наука и техника,Microsoft,
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