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59 минут назад

Российские учёные создали для сухопутных войск лазерных роботов-собак

Специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны России в Санкт-Петербурге предложили сухопутным войскам применять роботов-собак.

Российские ученые создали для сухопутных войск лазерных роботов-собак
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РИА Новости, на роботах-собаках будут установлены лазеры для поражения оптических приборов противника.

По словам разработчиков, робот-собака менее заметен и более мобилен, чем другие платформы с лазерным/СВЧ-оружием.

«Применение «собак» поможет снизить боевой потенциал противника и повысить безопасность операторов боевых лазеров», — говорится в сообщении.

Ранее НПО «Андроидная техника» обсуждало разработку и серийное производство робота «Маркер» в интересах Росгвардии и НТЦ «Охрана» (входит в Роскосмос).

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