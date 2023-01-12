Российские ученые создали для сухопутных войск лазерных роботов-собак

Специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны России в Санкт-Петербурге предложили сухопутным войскам применять роботов-собак.

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Как сообщает РИА Новости, на роботах-собаках будут установлены лазеры для поражения оптических приборов противника.

По словам разработчиков, робот-собака менее заметен и более мобилен, чем другие платформы с лазерным/СВЧ-оружием.

«Применение «собак» поможет снизить боевой потенциал противника и повысить безопасность операторов боевых лазеров», — говорится в сообщении.