Российские ученые создали для сухопутных войск лазерных роботов-собак

Специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны России в Санкт-Петербурге предложили сухопутным войскам применять роботов-собак.
Как сообщает РИА Новости, на роботах-собаках будут установлены лазеры для поражения оптических приборов противника.
По словам разработчиков, робот-собака менее заметен и более мобилен, чем другие платформы с лазерным/СВЧ-оружием.
«Применение «собак» поможет снизить боевой потенциал противника и повысить безопасность операторов боевых лазеров», — говорится в сообщении.
Ранее НПО «Андроидная техника» обсуждало разработку и серийное производство робота «Маркер» в интересах Росгвардии и НТЦ «Охрана» (входит в Роскосмос).