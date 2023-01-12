Биологи определили роль солнечного света в спасении кораллов

«Коралловые рифы — одна из самых биоразнообразных экосистем на Земле, — поясняет Томас Лопес-Лондоньо, научный сотрудник Пенсильванского университета и ведущий автор исследования. — Чтобы лучше понять это разнообразие, мы рассмотрели роль солнечного света в симбиотических отношениях между кораллами и водорослями, которые обеспечивают их выживание и снабжение кислородом. Мы обнаружили, что интенсивность подводного света играет решающую роль в расходе энергии коралловыми симбиотическими водорослями для поддержания их фотосинтетической активности».