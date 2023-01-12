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1 час назад

Биологи обнаружили, что доступ кораллов к солнечному свету может спасти их

Газета.Ru

Поддержание прозрачности воды в коралловых рифах имеет основополагающее значение для защиты биоразнообразия и предотвращения деградации рифов. Статья об этом опубликована в Scientific Reports.

Биологи определили роль солнечного света в спасении кораллов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Коралловые рифы — одна из самых биоразнообразных экосистем на Земле, — поясняет Томас Лопес-Лондоньо, научный сотрудник Пенсильванского университета и ведущий автор исследования. — Чтобы лучше понять это разнообразие, мы рассмотрели роль солнечного света в симбиотических отношениях между кораллами и водорослями, которые обеспечивают их выживание и снабжение кислородом. Мы обнаружили, что интенсивность подводного света играет решающую роль в расходе энергии коралловыми симбиотическими водорослями для поддержания их фотосинтетической активности».

Это удалось выяснить, используя модель — кораллы, выращенные в аквариуме. Условия имитировали глубину и разные уровни солнечного света, в результате чего ученые разработали математическую модель, описывающую связь между доступной для водорослей солнечной энергией и видовым разнообразием.

Результаты показывают, что высокопродуктивная подводная среда с обильным доступом к солнечному свету значительно снижает риск исчезновения видов в результате популяционных и экологических изменений.

В связи с этим ученые предлагают новую тактику по сохранению кораллов, основанную на контроле прозрачности воды и ее очищении.

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