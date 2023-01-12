Астрономы рассказали об особенности звезд галактики Треугольника

Астрономы заметили, что распределение звезд в галактике Треугольника сильно зависит от возраста. Об этом сообщает пресс-служба Вашингтонского университета. Галактика Треугольника удалена от Млечного пути примерно на 850 килопарсек и является спутником крупной галактики Андромеды. Оказалось, что старые и молодые звезды в ней имеют совершенно разную структуру распределения в пространстве.

Фото: NASA NASA

"Самые молодые и самые старые звезды в галактике Треугольника, которые мы можем различить с помощью набора светофильтров телескопа Hubble, организованы совершенно по-разному, — поясняет Адам Смерчина, научный сотрудник Университета Вашингтона. - Это удивительно. Во многих галактиках, таких как Млечный Путь и галактика Андромеды, звезды распределены примерно одинаково, независимо от их возраста".

Всего Hubble получил сотни изображений высокого разрешения различных участков галактики Треугольника. Ученые объединили эти изображения, чтобы создать всеобъемлющий набор данных.

Выяснилось, что распределение более молодых, массивных звезд — возрастом менее 1 миллиарда лет — имеет хлопьевидный облик. Именно подобные структуры ученые замечали ранее на изображения низкого разрешения. Однако более старые и красные звезды распределены совсем по-другому: два спиральных рукава расходятся от прямоугольной полосы в центре галактики. Ученые не знают причины наблюдаемого явления.